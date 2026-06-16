Ξεχάστε για λίγο τις πολύβουες Κυκλάδες και αφήστε το βλέμμα σας να χαθεί στο απόλυτο λευκό και το βαθύ γαλάζιο. Στο βορειοανατολικό άκρο της Κιμώλου, η παραλία Πράσα (ή Πράσσα) μοιάζει με ζωντανό πίνακα ζωγραφικής που σας προσκαλεί να βουτήξετε στα πιο διάφανα νερά του Αιγαίου.

Και δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί το δυνατό «χαρτί» του νησιού. Τα Πράσσα βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα, σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από τη Χώρα και 8 χλμ. από το λιμάνι του νησιού και ξεχωρίζουν για τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά, τη θέα που μαγεύει, αλλά κυρίως για τη λευκή άμμο. Σύμφωνα με τους ντόπιους, αυτό το χρώμα προκύπτει από τα ορυχεία κιμωλίας που βρίσκονται κοντά στην παραλία. Άλλωστε, η κιμωλία είναι το υλικό που έδωσε το όνομα στο νησί των Κυκλάδων.

Ακόμη ένα δυνατό σημείο της παραλίας είναι η αίσθηση απομόνωσης και ηρεμίας που προσφέρει, αν και σε κοντινή απόσταση από την ακτή λειτουργεί beach bar. Ωστόσο, υπάρχει επαρκής χώρος για να απολαύσετε τις βουτιές σας και την ηρεμία σας, μακριά από την πολυκοσμία.

Δείτε τις φωτογραφίες