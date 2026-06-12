Οκτώ ελληνικά νησιά διακρίθηκαν στη λίστα των readers choise awards του Conde Nast Traveller από την ψηφοφορία για τα καλύτερα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη Νάξο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Μύκονο, τη Φολέγανδρο και τη Σαντορίνη που συγκέντρωσαν βαθμολογίες από 95,71 έως 83,38.

Η Νάξος βρέθηκε κοντά με την Ίμπιζα, η Κρήτη με τη Σικελία, η Σκιάθος με τη Ρόδο, η Μύκονος με την Κορσική και η Σαντορίνη με τη Φολέγανδρο και τη Σαρδηνία.

Ακολουθεί, η λίστα για τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης: