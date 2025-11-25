Το Time Out παρουσιάζει τους πιο cool δρόμους στον κόσμο, επιλεγμένους με βάση το φαγητό, τον πολιτισμό, τη διασκέδαση, την ποτό και το πνεύμα της κοινότητας.

Από τη ζωντανή Rua do Senado στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, μέχρι την ιστορική Orange Street στην Οσάκα και τη χαλαρή Rua do Bonjardim στο Πόρτο, αυτά τα σοκάκια και λεωφόροι σου δίνουν την ευκαιρία να δεις τις πόλεις με τα μάτια των ντόπιων.

Φέτος, το Time Out ζήτησε από το παγκόσμιο δίκτυο συντακτών και τοπικών εμπειρογνωμόνων να προτείνουν τον πιο χαρακτηριστικό δρόμο της πόλης τους. Η ομάδα ταξιδιών του Time Out δημιούργησε τη λίστα με βάση πέντε κριτήρια: φαγητό, ποτό, πολιτισμό, διασκέδαση και πνεύμα κοινότητας. Το αποτέλεσμα: ένας οδηγός με τις πιο cool λεωφόρους, σοκάκια και παράδρομους στον κόσμο, όπου κάθε βήμα αποκαλύπτει τη ζωή της πόλης μέσα από τα καταστήματα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη νυχτερινή ζωή.

1. Rua do Senado, Ρίο ντε Τζανέιρο

Η Rua do Senado, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, κάποτε γνωστή για τα αντίκες και τη μποέμ ατμόσφαιρα, ζει σήμερα μια κομψή αναγέννηση. Το Armazém Senado, από το 1907, σερβίρει ακόμα βαρελίσια μπύρα και φιλοξενεί ζωντανές σάμπα βραδιές τα Σάββατα. Παράλληλα, νέα μαγαζιά όπως τα εστιατόρια Lilia και Labuta Braseiro, αλλά και το Destilaria Maravilha με DJ και ζωντανές παραστάσεις, δίνουν ενέργεια στον δρόμο. Η καλλιτεχνική κολεκτίβα Solar dos Abacaxis μεταμορφώνει ένα πρώην εργοστάσιο σε Mercado Central RJ, με 40 καταστήματα και εστιατόρια.

2. Orange Street, Οσάκα

Κοντά στο Shinsaibashi, η Orange Street έχει περάσει από την εποχή που ήταν κέντρο με αντίκες σε hotspot για streetwear, για να επιστρέψει σήμερα στις τοπικές της ρίζες. Τα ιαπωνικά brands, τα vintage καταστήματα επίπλων και ρούχων δημιουργούν έναν δρόμο γεμάτο χαρακτήρα και ιστορία. Καθώς περπατάς, η οδός μοιάζει με ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν της Οσάκα: ρετρό kissaten, λαχταριστό street food στο Tarvo Takoyaki και προσεκτικά επιλεγμένα boutique brands πλάι σε vintage θησαυρούς. Αν και βρίσκεται στο κέντρο, παραμένει πιο ήσυχη από τις γύρω εμπορικές αρτηρίες, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο την αρμονική συνύπαρξη του παλιού και του νέου.

3. Rua do Bonjardim, Πόρτο

Η Rua do Bonjardim, στο Πόρτο, κοντά στην αγορά Bolhão και την Avenida dos Aliados, συνδυάζει την κεντρική τοποθεσία με μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Νέες και παλιές επιχειρήσεις δίνουν χρώμα και χαρακτήρα σε αυτόν τον δρόμο μήκους ενός χιλιομέτρου. Παλιομοδίτικα παντοπωλεία, όπως το Casa Januário, θρυλικά εστιατόρια με bifanas ή ψητά χοιρινά, και μοντέρνα μεξικάνικα στέκια, δημιουργούν ένα πολυσύνθετο σκηνικό. Στον δρόμο βρίσκονται, επίσης, ξενοδοχεία με χαρακτήρα, όπως το Village by Boa και το Torel Saboaria, πρώην εργοστάσιο σαπουνιών.