Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο μεγαλύτερο και πιο διάσημο καρναβάλι στον κόσμο, αυτό του Ρίο. Μάλιστα, φέτος υπολογίζεται πως θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι επισκέπτες που θα βρεθούν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, που όλοι συμφωνούν πως αξίζει να ζήσεις έστω μια φορά στη ζωή σου.

Όμως πόσα γνωρίζεις για το καρναβάλι του Ρίο; Ήξερες ότι:

Έφτασε στη Βραζιλία από πορτογάλους μετανάστες που ονομάζονταν Entrudo. Οι εορτασμοί, τότε, περιλάμβαναν ρίψεις αρωματισμένου νερού με άρωμα λεμονιού μεταξύ των συμμετεχόντων.

Την Παρασκευή πριν από το καρναβάλι, ο δήμαρχος του Ρίο παραδίδει τα κλειδιά της πόλης στον Βασιλιά Μόμο, τη μυθική φιγούρα που συμβολίζει τη γιορτή. Μία παράδοση που κρατάει από το 1933. Ο Βασιλιάς Μόμο είναι παραδοσιακά ένας εύσωμος, χαμογελαστός άνδρας που ηγείται των εορτασμών.

Το μεγαλύτερο πάρτι, λαμβάνει χώρα στο Cordão Da Bola Preta, στο κέντρο του Ρίο.

Οι κορυφαίες σχολές σάμπα διαγωνίζονται στο Σαμποδρόμιο.

Ωστόσο, πέρα από το διάσημο καρναβάλι του, το Ρίο Ντε Τζανέιρο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας, μετά το Σάο Πάολο, αποτελεί για όποιον το κάνει, ένα ταξίδι ζωής.

Το όνομά του στα πορτογαλικά σημαίνει «Ποτάμι του Ιανουαρίου», και αυτό γιατί όταν πρωτοείδε το μέρος το 1502 ο πορτογάλος εξερευνητής Gaspar de Lemos, ήταν Ιανουάριος και νόμισε ότι μπήκε με το πλοίο σε δέλτα ποταμού.

Υπήρξε, μάλιστα, πρωτεύουσα της πορτογαλικής αυτοκρατορίας το διάστημα 1808-1821, καθιστώντας τη την πρώτη πόλη εκτός Ευρώπης που έγινε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα! Το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή που δεσπόζει στο βουνό Corcovado, δεν είναι μόνο το πιο διάσημο αξιοθέατο της πόλης, αλλά για τους ίδιους τους Βραζιλιάνους, το σύμβολο ενός ολόκληρου έθνους.

Εγκαινιάστηκε το 1931 ως αφιέρωμα για τα 100 χρόνια της πόλης. Έχει 30m ύψος, χωρίς την 8m ύψους βάση, και 28m άνοιγμα χεριών, ενώ το 2007 θεωρήθηκε ως ένα από τα «νέα» 7 θαύματα του κόσμου.

Το ⅕ του πληθυσμού στο Ρίο ζει στις διάσημες φαβέλες, ενώ στη Santa Marta θα συναντήσετε και το άγαλμα του Μάικλ Τζάκσον που στήθηκε προς τιμήν του καθώς εκεί γύρισε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, They Don’t Care About Us.

Στο Ρίο βρίσκεται και η 8η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η οποία ξεκίνησε το 1807 από την βασιλική οικογένεια της Πορτογαλίας, φέρνοντας μαζί της πάνω από 60000 είδη βιβλίων.

Εδώ, βρίσκονται υπάρχουν και οι διάσημες παραλίες Copacabana, Ipanema, Leblon και Tijuca.