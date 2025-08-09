Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios Μπάρακ Ραβίντ.

Πηγή: ΑΠΕ