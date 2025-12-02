Συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Ελλάδας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αχαΐα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης μεγάλων έργων, αναβαθμίζοντας την εικόνα των υποδομών, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας και ενισχύοντας την πραγματική της οικονομία.

Σε λίγες ώρες, παραδίδεται στο σύνολό του ο υπερσύγχρονος οδικός άξονας της Πατρών-Πύργου. Η κα. Αλεξοπούλου ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό εκ μέρους όλων των Αχαιών, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίησή του δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη δική του ξεκάθαρη πολιτική απόφαση και επιλογή. Η εντολή που έδωσε προς όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ήταν, με συνέπεια, να ξεπεραστούν τα όρια του δημόσιου αλλά και τους ιδιωτικού τομέα, ώστε σε μόλις 3,5 χρόνια, παρά τις τεχνικές δυσκολίες, να είναι προς χρήση από τους πολίτες. Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο που εξασφαλίζει οδική ασφάλεια, μειώνει το κόστος μεταφοράς, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, την παραγωγή και τον τουρισμό.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Την ώρα που η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της λειψυδρίας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία εξελίσσεται σε εθνική πρόκληση, η Χριστίνα Αλεξοπούλου ανέδειξε στον Πρωθυπουργό ότι η Αχαΐα πρωτοπορεί στην υιοθέτηση σύγχρονων λύσεων. Με πρακτικές όπως η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση του νερού, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων, διαμορφώνει ένα λειτουργικό πρότυπο περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα. Η εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών υποστηρίζει κρίσιμους τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής.

Στο επίκεντρο τέθηκε το στεγαστικό ζήτημα που αποτελεί μία από τις πιο πιεστικές κοινωνικές ανάγκες, με άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρθηκε στα κληροδοτήματα των Ιδρυμάτων, τα οποία -με την κατάλληλη τεχνική και οικονομική υποστήριξη- μπορούν να αξιοποιηθούν εξασφαλίζοντας επιπλέον πόρους για τα Ιδρύματα και περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά.

Τέλος, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ισόρροπη ανάπτυξη, τονίστηκε η σημασία της διαρκούς στήριξης της Περιφέρειας, με στόχο να δημιουργηθούν επιπλέον συνθήκες που θα επιτρέπουν στους νέους να παραμένουν στον τόπο τους, να εργάζονται, να δημιουργούν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση στις παροχές που δικαιούνται. Η αποκέντρωση και η ενίσχυση της ζωής στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές -οι οποίες στην Αχαΐα είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε αριθμό και έκταση- παραμένουν σταθεροί πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής και αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την απάντηση σε μια ακόμη εθνική πρόκληση: το Δημογραφικό.