Η ανάρτηση των παλαιστινιακών σημαιών στους πύργους της Votivkirche (Βοτίφκιρχε) προκάλεσε αναστάτωση στη Βιέννη, καθώς η εκκλησία –όπως παραδέχτηκε ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, Μίχαελ Πρύλερ– δεν είχε καν αντιληφθεί αρχικά το περιστατικό.

Η ενορία ενημερώθηκε μόλις το βράδυ του Σαββάτου, όταν περαστικοί και πιστοί εντόπισαν τις σημαίες αναρτημένες σε μεγάλο ύψος.

Οι πρώτες προσπάθειες να αφαιρεθούν απέτυχαν, καθώς ήταν τοποθετημένες σε σημείο δύσβατο και σε ύψος 130 μέτρων. Τελικά, το απόγευμα της Τρίτης, συνεργείο με γερανό κατάφερε να τις κατεβάσει.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι σημαίες τοποθετήθηκαν από άγνωστους δράστες το απόγευμα του Σαββάτου, πιθανότατα την ώρα που είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση της οργάνωσης «Palästina Solidarität Österreich».

Μιλώντας στην εφημερίδα Presse, ο Πρύλερ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της Αρχιεπισκοπής, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πράξη που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», τονίζοντας ότι η Εκκλησία «μετατρέπεται σε πολιτικό εργαλείο» χωρίς τη θέλησή της.

Η εκλησσία Votivkirche

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση σημαίας σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ναούς της πόλης σε περίοδο Χριστουγέννων είχε ξεκάθαρο συμβολικό σκοπό και δεν επρόκειτο για τυχαία πράξη.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν το συμβάν, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν πληροφορίες για τους δράστες ή για τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να ανέβουν τόσο ψηλά στο κτίσμα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη Βιέννη, καθώς η Votivkirche αποτελεί ιστορικό σύμβολο για την πόλη και η επιλογή της για ανάρτηση πολιτικών μηνυμάτων θεωρείται από πολλούς ως προκλητική παρέμβαση σε χώρο λατρείας.