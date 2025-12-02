Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη «παίζει» καθημερινά στα διεθνή ΜΜΕ, με τη Daily Mail να τονίζει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Άρσεναλ και η Τσέλσι παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εξέλιξή του.

Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη βράβευσή του στο Τορίνο, από την ιταλική αθλητική εφημερίδα Tuttosport, ως Golden Boy Web 2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό βραβείο και προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο ντόρο γύρω από το όνομα του 19χρονου μέσου, για τον οποίο είπε τα καλύτερα και ο Τσάμπι Αλόνσο μετά το ματς με τη Ρεάλ στο Καραϊσκάκη.

Ο Ισπανός προπονητής τόνισε πως η «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα παρακολουθεί συνεχώς τον Μουζακίτη και αυτό αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα και η Daily Mail, προσθέτοντας πως το ίδιο ισχύει και για τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι. Οι «κόκκινοι διάβολοι», μάλιστα, είχαν στείλει άνθρωπό τους για να παρακολουθήσει από κοντά τον Έλληνα άσο στο ματς των «ερυθρόλευκων» με τη Ρεάλ.

Από εκεί και πέρα, το βρετανικό Μέσο υποστηρίζει πως ο Ολυμπιακός κοστολογεί στα 28 εκατ. ευρώ τον Μουζακίτη, αυτό όμως δεν είναι ακριβές καθώς οι απαιτήσεις των Πειραιωτών για να συζητήσουν σοβαρά για πώληση του 19χρονου χαφ είναι μεγαλύτερες.