Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (3/12) τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στον Γιάννη Κωνσταντέλια, στον Δημήτρη Πέλκα και στον Σουαλιό Μεϊτέ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν τρεις βαθμούς σε δύο αγώνες και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη κόντρα στους «κίτρινους», οι οποίοι σε τρία παιχνίδια έχουν πάρει ισάριθμα τρίποντα και έχουν 9 βαθμούς.

Το παιχνίδι, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, μόνο εύκολο δεν είναι για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος δεν είναι σε καλή κατάσταση, με τα προβλήματα να μη λείπουν.

Ο ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει στον Κωνσταντέλια που συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος την Τρίτη (2/12) και συνέχισε με ατομικό, αλλά και στον Πέλκα που ακολούθησε θεραπεία. Παράλληλα, εκτός είναι και ο Μεϊτέ μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό.