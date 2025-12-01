Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, αρκετά τουρκικά μέσα αποφάσισαν να «ανακαλύψουν» ένα ακόμη «μεγάλο σχέδιο» της Αθήνας.

Ο Έλληνας υπουργός εξήγησε πως το νέο δόγμα αποτροπής αντιμετωπίζει το Αιγαίο με διαφορετική φιλοσοφία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η νέα αυτή θεώρηση αντιμετωπίζει πλέον το Αιγαίο ως θάλασσα την οποία δεν υπερασπίζει μόνον ο ελληνικός στόλος […] Αλλά ανατίθεται η υπεράσπιση του χώρου του Αιγαίου σε πυραυλικό Πυροβολικό».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Απελευθερώνεται έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του Στόλου, ιδίως οι νέες μονάδες, τις οποίες θα αποκτήσουμε».

Οι δηλώσεις αυτές φάνηκαν αρκετές ώστε ορισμένοι τίτλοι στην Τουρκία να επιστρέψουν σε γνώριμα μοτίβα. Η Hurriyet μίλησε για… «απειλητική δήλωση Δένδια», υπογραμμίζοντας ότι ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε την Τουρκία «τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις του «διαταράσσουν την ηρεμία» των τελευταίων ετών στο Αιγαίο…

Ενώ παράλληλα υποστήριξε ακόμη ότι ο κ Δένδιας «είπε ότι η Ελλάδα θα αναπτύξει πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά».

Στο ίδιο κλίμα, η Milliyet δημοσίευσε τίτλο περί σχεδίου της Ελλάδας να “κλείσει το Αιγαίο”, διερωτώμενη «τι θα κάνει η Τουρκία» μπροστά σε αυτό το -κατά τη δική της ανάγνωση – «προβοκατόρικο βήμα». Η εφημερίδα σημειώνει ότι η Αθήνα σχεδιάζει «αμυντική γραμμή βασισμένη στα κινητά στοιχεία των νησιών» και ότι «θα ακολουθήσει στρατηγική “κλεισίματος περιοχής”».

Ένας Τούρκος αναλυτής, ο Δρ. Tercan, πρόσθεσε τη δική του ανησυχία, συνδέοντας το ζήτημα με τις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας και επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία θεωρεί παράνομη κάθε στρατιωτική παρουσία στα νησιά, παρά τις γνωστές συνθήκες και τη διαχρονική πραγματικότητα. Σχολίασε επίσης ότι η Αθήνα τάχα «δεν έχει τη δύναμη» να εφαρμόσει όσα σχεδιάζει, υπονοώντας ότι το όλο ζήτημα αποτελεί διεθνή πίεση προς την Τουρκία.

SAFE: Το νέο πεδίο «παρεξηγήσεων»

Ο τουρκικός Τύπος ασχολήθηκε και με το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. Ευρώ -όπου, η Τουρκία δεν πρόλαβε τις δεσμευτικές ημερομηνίες

Δημοσιεύματα αποδίδουν τις δυσκολίες της Άγκυρας όχι στις ίδιες τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, αλλά φυσικά στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Sözcü ισχυρίζεται ότι η Τουρκία «πρόλαβε την προθεσμία», αλλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πάγωσε» την αξιολόγηση επηρεασμένη από Αθήνα και Λευκωσία. Το BBC Türkçe, επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν «ελληνικές και κυπριακές αντιρρήσεις», σημειώνοντας όμως ότι και άλλες τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, βρίσκονται πιο μπροστά στις επαφές με τις Βρυξέλλες.

Από την άλλη, η Yeni Akit εμφανίζεται καθησυχαστική, αναφέροντας ότι οι Βρυξέλλες «δεν έκλεισαν την πόρτα στην Τουρκία». Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το BBC, η 30ή Νοεμβρίου ήταν «μόνο η πρώτη φάση» και το ότι η Τουρκία δεν μπήκε στην αρχική λίστα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Αντίθετα, η αίτηση βρίσκεται «σε αναμονή» μαζί με τις επαφές ΕΕ–Λονδίνου–Οττάβας.

Αλλά η πιο χαρακτηριστική παρέμβαση προέρχεται πάλι από τη Milliyet, όπου ο Χακκί Οτζάλ διερωτάται «τι προσπαθεί να κάνει η Ελλάδα», συνδέοντας το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων με το SAFE.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες – Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία – θεωρούν την Τουρκία «χρήσιμο αμυντικό εταίρο», ενώ ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιοχάν φαν ντερ Βουρτ φέρεται να στηρίζει τη συμμετοχή της Τουρκίας.