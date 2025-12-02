Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με προκλήσεις, αλλά και με ευκαιρίες, την ώρα που η χώρα έχει ξεπεράσει πολλές ευρωπαϊκές ως προς τις ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες, προσθέτοντας: «Το gov.gr ήταν μια επανάσταση και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις».

Τόνισε επίσης ότι «αυτό το ψηφιακό άλμα από τις βασικές υπηρεσίες σε πιο σύνθετες, μας έχει επιτρέψει να σκεφτόμαστε την επόμενη ημέρα».

Αναφέρθηκε στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα εμβληματικά έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως είπε χαρακτηριστικά αλλά και στον υπερυπολογιστή Δαίδαλο και σημείωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει πρόσβαση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτύξουν προϊόντα και εφαρμογές.

«Για μια χώρα η οποία κυνηγάει πιο γρήγορα την Ευρώπη δεν αρκούν μόνο οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεση και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων», υπογράμμισε.

«Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας», είπε ακόμα και μάλιστα τόνισε ότι και ο ίδιος έχει καθίσει ξανά στα θρανία για να ενημερωθεί όσο περισσότερο γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη.