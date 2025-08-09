Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε και ο δεύτερος από τα αδέλφια που είχαν ξυλοκοπήσει άγρια υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Νιόβης στην Κυψέλη, τον περασμένο Ιούνιο.

Πρόκειται για ένα 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη βραδινές ώρες της 6-8-2025 στον ‘Αγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι, βραδινές ώρες της 7-6-2025 στην περιοχή της Κυψέλης, ο 38χρονος, μαζί με τον 34χρονο αδελφό του και έναν ακόμα ημεδαπό φίλο τους, αφού αποβιβάστηκαν από ΙΧ αυτοκίνητο, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, επειδή τους καθυστερούσε το απορριμματοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων στο πλαίσιο προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, βραδινές ώρες της 6-8-2025, εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, δήλωσε ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος αδελφός του είχε παρουσιαστεί με τον δικηγόρο του λίγες μέρες μετά το περιστατικό, παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές και προφυλακίστηκε. Ο τρίτος εκ των δραστών αναζητείται.

πηγή: ΑΠΕ