Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης.
Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα.
