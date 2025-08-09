Η τρυφερή στιγμή ενός ζευγαριού στη Βραζιλία εξελίχθηκε σε θανατηφόρο δυστύχημα. Μια γυναίκα και ένας άνδρας βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο τους έπεσε στον γκρεμό, την ώρα που έκαναν σεξ μέσα σε αυτό.

Η 42χρονη Αντριάνα Ριμπέιρο και ο 26χρονος σύντροφός της, Μαρκόνε Καρντόσο, είχαν σταθμεύσει σε ένα σημείο με πανοραμική θέα στη μικρή πόλη Venda Nova do Imigrante, μετά από ένα πάρτι τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη New York Post.

Η κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο φέρεται να προκάλεσε την ανατροπή του, με αποτέλεσμα να πέσει περίπου 90 μέτρα σε χαράδρα, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Στη συνέχεια, το όχημα κατρακύλησε ακόμη 300 μέτρα, όπου εντοπίστηκε το γυμνό σώμα του Καρντόσο, πατέρα ενός τετράχρονου παιδιού. Το σώμα της Ριμπέιρο, μητέρας δύο παιδιών, ανασύρθηκε αργότερα από πυροσβέστες.