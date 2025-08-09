Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Όπως αναφέρει το creta24, οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ωστόσο η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε ένα άτομο, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο κατέφθασαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων και έντονη ταλαιπωρία στους οδηγούς.