Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε το Σάββατο, μετά από συνομιλίες στην Αίγυπτο, ότι τα μουσουλμανικά κράτη πρέπει να ενεργήσουν σε πλήρη ενότητα και να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα ενάντια στο σχέδιο του Ισραήλ να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο Φιντάν ανέφερε επίσης ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας έχει κληθεί να συνεδριάσει εκτάκτως.

Πηγή: ΑΠΕ