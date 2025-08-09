Ο Αύγουστος ξεκίνησε με πολύ ευνοϊκό καιρό και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει και ο υδράργυρος θα φτάσει και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν έντονη άνοδο της θερμοκρασίας στις αρχές της εβδομάδας, με την υποχώρηση να αναμένεται από την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε ότι «τα 40άρια επιστρέφουν». Όπως εξήγησε, τα ισχυρά μελτέμια στην ανατολική και νότια Ελλάδα λειτουργούν διπλά: αφενός αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, αφετέρου προσφέρουν μια σχετική δροσιά στις περιοχές αυτές.

Αντίθετα, σε δυτική και βόρεια Ελλάδα, στα νότια ηπειρωτικά τμήματα αλλά και στα Δωδεκάνησα, αναμένονται θερμοκρασίες που θα θυμίζουν καύσωνα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.