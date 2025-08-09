Έρευνα του Reuters αποκαλύπτει ότι η ρωσική κρατική βιομηχανία εκρηκτικών Biysk Oleum Factory (BOZ) κατάφερε να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και να αποκτήσει εξοπλισμό της γερμανικής Siemens μέσω κινεζικού δικτύου μεσαζόντων.

Η BOZ, θυγατρική της FGUP Sverdlov Plant, η οποία βρίσκεται ήδη στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ και της Ε.Ε. για την υποστήριξή της στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, προχώρησε τον Οκτώβριο του 2022 σε συμφωνία με την εταιρεία Techpribor για την προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ενισχυτές ισχύος Siemens Simatic.

Η Techpribor απέκτησε τον εξοπλισμό από κινεζικές εταιρείες, όπως η Huizhou Funn Tek και η New Source Automation, χωρίς να διερευνηθεί ο τελικός αποδέκτης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τεχνολογία να καταλήξει στη Ρωσία παρά τους περιορισμούς.

A Russian state explosives factory acquired Siemens equipment for automating production via a Chinese middleman, bypassing Western sanctions, Reuters reports. The technology was used at the Biysk Oleum Factory, which supplies Russia’s defense sector.https://t.co/vNmDy2IiAH pic.twitter.com/NRkz4W4b5z — WarTranslated (@wartranslated) August 8, 2025

Ο νέος εξοπλισμός εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο της BOZ στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης της παραγωγής εκρηκτικών, όπως το RDX, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό.

Η αυτοματοποίηση επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας με λιγότερο προσωπικό, σύμφωνα με έκθεση του 2024 από το βρετανικό think tank RUSI και το Open Source Centre.

Ο αναλυτής Konrad Muzyka της πολωνικής Rochan Consulting τόνισε ότι τα υψηλής ακρίβειας εξαρτήματα είναι κρίσιμα για την κατασκευή προηγμένων οπλικών συστημάτων, προειδοποιώντας ότι η παράκαμψη των κυρώσεων ενισχύει μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίζει τον πόλεμο.

Η έρευνα αναδεικνύει τα κενά στο καθεστώς των κυρώσεων, καθώς η ροή δυτικής τεχνολογίας προς στρατιωτικές ρωσικές μονάδες συνεχίζεται μέσω δικτύων τρίτων χωρών, παρά τις προσπάθειες ΗΠΑ και Ε.Ε. να επεκτείνουν τις κυρώσεις και σε κινεζικές εταιρείες που εμπλέκονται στις προμήθειες.

Διαχρονικό πρόβλημα

Δεν είναι η πρώτη φορά, που αποκαλύπτονται «παραθυράκια» στις δυτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Τον περασμένο Μάϊο, σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Politico, η γερμανική εταιρεία Kontron AG, η οποία δραστηριοποιείται σε ΕΕ, Βρετανία και ΗΠΑ, χρησιμοποίησε τη θυγατρική της στη Σλοβενία για να εξάγει κρίσιμη τεχνολογία τηλεπικοινωνιών αξίας άνω των 3,5 εκατ. ευρώ στο ρωσικό της παράρτημα στα τέλη του 2023.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι αρκετά πακέτα κυρώσεων τέθηκαν σε ισχύ μέσα στο 2023, συμπεριλαμβανομένου του 11ου γύρου τον Ιούνιο, ο οποίος στόχευε στον περιορισμό εξαγωγών προηγμένης και διπλής χρήσης τεχνολογίας προς τη Ρωσία.