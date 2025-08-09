Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προγραμματίζει εκτεταμένους ελέγχους μέχρι το τέλος του έτους, με στόχο την ανίχνευση αδήλωτων εισοδημάτων και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης χρήματος.

Στη διάθεσή της έχει πλέον νέα «όπλα», μεταξύ των οποίων και σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Στο στόχαστρο της ειδικής Μονάδας Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων μπαίνουν -όπως αναφέρει η ΕΡΤ- ο ΦΠΑ, τα κρυπτονομίσματα, οι μετοχές σε ξένα χρηματιστήρια, αλλά και αναδρομικές πληρωμές. Η μονάδα, η οποία απαρτίζεται από στελέχη πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων, θα χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αλγόριθμους για την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση και την αναζήτηση στοιχείων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, οι διασταυρώσεις θα επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, με προοπτική να επεκταθούν και στα τελωνεία, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και των παράνομων συναλλαγών.

Οι τέσσερις κατηγορίες ελέγχων:

ΦΠΑ: Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2024, ενώ είχαν δραστηριότητα έως τις 31/12/2025. Σε περίπτωση εντοπισμού φοροδιαφυγής, θα γίνεται τακτικός έλεγχος, επανυπολογισμός εσόδων και εξόδων, ενώ οι παραβάτες θα πληρώνουν επιπλέον φόρους και πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία.

Πληροφορίες από το εξωτερικό (DAC1): Διασταυρώσεις τουλάχιστον του 50% των δεδομένων που αποστέλλονται από αλλοδαπές φορολογικές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για παράδειγμα, η αντίστοιχη διασταύρωση για το 2017 οδήγησε στην υποβολή 7.647 πρόσθετων δηλώσεων. Οι έλεγχοι αφορούν φορολογούμενους με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα που έχουν τόκους από καταθέσεις ή άλλα εισοδήματα στο εξωτερικό. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διασταύρωση για το 2019.

Αναδρομικά μισθών και συντάξεων (2021): Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που λαμβάνουν αναδρομικά προηγούμενων ετών υποχρεούνται να τα δηλώνουν για το έτος που αφορούν. Αν δηλωθούν, θα φορολογηθούν χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αν δεν δηλωθούν και εντοπιστούν, θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ): Αυτόματη αντιπαραβολή των δηλώσεων που καταθέτουν οι επιχειρήσεις στην Εφορία με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ. Στόχος είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων όπου δηλώνονται διαφορετικά στοιχεία στους δύο φορείς, είτε για να αποφευχθεί η καταβολή του πραγματικού ΦΜΥ είτε των πραγματικών εισφορών. Η διαδικασία διευκολύνεται από την υποχρέωση μηνιαίας ηλεκτρονικής υποβολής και των δύο δηλώσεων, ανά εργαζόμενο.