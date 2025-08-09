Ένταση σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά όταν επιβάτες με προορισμό τη Νάξο ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου, καθυστερώντας τον απόπλου για περίπου μία ώρα.

Οι ταξιδιώτες επρόκειτο να αναχωρήσουν την Παρασκευή, όμως λόγω απαγορευτικού το ταξίδι τους μετατέθηκε για σήμερα, μετά την άρση του.

«Έχουμε πληρώσει, έχουμε αμάξια και εισιτήρια και τα καταλύματά μας είναι στον αέρα», δήλωσε μία επιβάτις, εκφράζοντας την αγανάκτησή της.

Παρά το γεγονός ότι τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν κανονικά από τα λιμάνια της χώρας, περισσότεροι από 100 ταξιδιώτες που περίμεναν να φτάσουν στη Νάξο ενημερώθηκαν πως ούτε σήμερα θα μπορέσουν να αναχωρήσουν.

Η αναστάτωση ήταν έντονη και ορισμένοι ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 6:45 το πρωί οι επιβάτες έφτασαν στην πύλη του λιμανιού κρατώντας τα εισιτήρια της προηγούμενης ημέρας, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί από την ακτοπλοϊκή εταιρεία ότι θα ταξιδέψουν σήμερα την ίδια ώρα.

Όμως, φτάνοντας στο πλοίο, τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη: μέλη του πληρώματος τούς ανακοίνωσαν ότι το ταξίδι τους ακυρώνεται ξανά, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν έντονα.

Ακολούθησε περίπου μία ώρα διαπραγματεύσεων με στελέχη του Λιμενικού, μέχρι οι επιβάτες να αποχωρήσουν. Στη συνέχεια, έγιναν επικοινωνίες με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να διευκρινιστεί πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν.

«Εμείς που έχουμε πληρώσει, είμαστε καθόλα νόμιμοι, έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε τα εισιτήριά μας, έχουμε ακριβοπληρώσει και καταλύματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε;» διερωτήθηκε μία επιβάτις στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Ερχόμαστε εδώ και όχι απλά μας διώχνουν και μας λένε φύγετε, αλλά όταν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε μας λένε τα εισιτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε ένας άλλος ταξιδιώτης.

Ομαλοποιήθηκαν τα δρομολόγια

Πάντως, από το πρωί τα σημερινά προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής εκτελούνταν κανονικά. Το χθεσινό απαγορευτικό, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που κατά τόπους έφτασαν τα 9 μποφόρ, είχε προκαλέσει ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει τις μετακινήσεις τους.

Παρά την αναστάτωση, χιλιάδες εκδρομείς κατάφεραν να αναχωρήσουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, για τους προορισμούς τους. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες, από το Λαύριο 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1.079 επιβάτες.

Η τελευταία ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα είναι καλός, γεγονός που σημαίνει ότι οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου, δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Όσοι δεν ταξίδεψαν χθες λόγω καιρού, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή τους εταιρεία για να ρυθμίσουν εκ νέου το ταξίδι τους.