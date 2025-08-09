Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Βελατούρι Κουβαρά στο Μαρκόπουλο και συγκεκριμένα κάτω από το ύψωμα Μερέντα.

Επί τόπου βρίσκονται 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.