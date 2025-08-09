Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαιρέτισε σήμερα τα «τολμηρά βήματα» για την ειρήνη ύστερα από τη συμφωνία, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ του Γερεβάν και του Μπακού με «στόχο την εξομάλυνση» των μεταξύ τους σχέσεων.

«Συγχαρητήρια στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν για τα τολμηρά βήματα που έγιναν στην Ουάσινγκτον προς την ειρήνη. Συγχαίρω τον Αμερικανό πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ) για τον ζωτικής σημασίας ρόλο του σε αυτή την καθοριστική εξέλιξη», έγραψε ο Λάμι στο Χ, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι έτοιμο να στηρίξει την ειρήνη στον Νότιο Καύκασο, υπό τον όρο ότι οι δύο πλευρές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Η συμφωνία που συνήφθη χθες προβλέπει τη δημιουργία διαδρόμου που θα περνά από την Αρμενία και θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακά του, το Ναχιτσεβάν, στα δυτικά.

Πηγή: ΑΠΕ