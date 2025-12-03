Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες και να χάνει σχεδόν όλα τα κέρδη των δύο προηγούμενων ανοδικών συνεδριάσεων (+1,19%).

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Viohalco, της Lamda Development και της Aktor, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Eurobank, της Εθνικής και της Metlen.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.086,55 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,01%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.108.265 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,87%), της Lamda Development (+1,56%), της Aktor (+1,41%) και της Motor Oil (+1,15%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-3,01%), της Εθνικής (-2,30%), της Metlen (-2,28%), της ΕΥΔΑΠ (-1,34%), της Alpha Bank (-1,18%) και της Πειραιώς (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank, διακινώντας 7.006.167 και 6.163.715 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 49,93 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,68 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 58 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.