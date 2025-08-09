Τουλάχιστον έξι στρατιώτες του λιβανικού στρατού έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην πόλη Τύρο, στον νότιο Λίβανο, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη που, σύμφωνα με πηγές των αρχών ασφαλείας που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, προκλήθηκε από «απομεινάρια του πολέμου με το Ισραήλ».

Η περιοχή, η οποία έχει πληγεί στο παρελθόν από σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς, παραμένει διάσπαρτη με εκρηκτικά κατάλοιπα, τα οποία εξακολουθούν να απειλούν σοβαρά την ασφάλεια των κατοίκων και των στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ