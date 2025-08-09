Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά στη δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των πυρόπληκτων από την περιοχή της Κερατέας.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ενεργά και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης — τόσο η Περιφέρεια όσο και οι Δήμοι — με στόχο τη λειτουργία κατάλληλων χώρων προσωρινής διαμονής για όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Η πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι ήδη διαθέσιμη για την υποβολή αιτήσεων φιλοξενίας.

Στις περιοχές που έχουν πληγεί, όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί, όπως ενημερώνουν με ανακοινώσεις τους οι αρμόδιοι Δήμοι και φορείς.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και η εκδήλωση για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στον χώρο του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Για τις ακυρώσεις αυτές σχετικές οδηγίες έχει δώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.