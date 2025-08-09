Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Επι τόπου σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και απο τα Ιωάννινα, ενώ έχει ζητηθεί η άμεση συνδρομή εναέριων μέσων προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά που καίει κοντά στον οικισμό της Βρυσούλας, ενώ έχει εκδοθεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.