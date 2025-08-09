Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς στη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι. Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή ενισχύονται οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τη φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, ανάμεσά τους δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, με 22 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα – εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.