Ο ναός της Αρτέμιδος Αγροτέρας υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της κλασικής Αθήνας, δεμένο με την ιστορία, τη λατρεία και τη μνήμη μεγάλων στιγμών της πόλης. Τα ίχνη του σώζονται σήμερα στη συνοικία του Μετς, σε απόσταση αναπνοής από το Παναθηναϊκό Στάδιο, τη βασιλική του Ιλισού, τον λόφο του Αρδηττού και την Άγρα, με φόντο το Ολυμπείο και την Ακρόπολη.

Χτισμένος γύρω στο 448 π.Χ., πιθανότατα από τον αρχιτέκτονα Καλλικράτη, ο ναός ακολουθούσε τον ιωνικό ρυθμό και θύμιζε στις αναλογίες και την κομψότητά του τον ναό της Απτέρου Νίκης. Ο Πλάτων και ο Παυσανίας κάνουν αναφορά σε αυτόν, ενώ ο Πλούταρχος σημειώνει πως στην ίδια περιοχή τελούνταν τα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια. Η φήμη του, όμως, συνδέθηκε κυρίως με τη Μάχη του Μαραθώνα: εκεί, κάθε χρόνο, οι Αθηναίοι πρόσφεραν θυσίες στην Άρτεμη, τηρώντας την υπόσχεση που της είχαν δώσει για τη νίκη τους επί των Περσών.

Το βίντεο του Up Stories:

Η μοίρα του μνημείου υπήρξε σκληρή. Το 1778 κατεδαφίστηκε και οι πέτρες του χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση του τείχους γύρω από την Ακρόπολη. Πριν από την καταστροφή του, είχε αποτυπωθεί από περιηγητές όπως οι Στιούαρτ και Ρεβέτ (1751-1753), προσφέροντας πολύτιμα σχέδια για τη μελέτη του. Ακολούθησαν έρευνες και μελέτες από αρχαιολόγους, μεταξύ των οποίων οι Βίλελμ Ντέρπφελντ, Αναστάσιος Ορλάνδος και, το 1897, ο Ανδρέας Σκιάς που πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη ανασκαφή. Το 1962, ο Ιωάννης Τραυλός εντόπισε τμήμα του αναλημματικού τοίχου στα βορειοδυτικά του χώρου.

Σήμερα, ο χώρος παραμένει κλεισμένος πίσω από πρόχειρες λαμαρίνες, λησμονημένος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Ένα νέο βίντεο επιχειρεί να του δώσει ξανά φωνή, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μια ρεαλιστική τρισδιάστατη αναπαράσταση του ναού στο σύγχρονο αστικό τοπίο, μέσα από εντυπωσιακά πλάνα drone και τεκμηριωμένο ιστορικό υλικό, αποκαλύπτοντας την κρυμμένη ομορφιά του μνημείου.