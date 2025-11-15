Δεν είναι από τα γνωστά χωριά της Λακωνίας, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα ωραιότερα, που αξίζει όλη την προσοχή σας. Ο λόγος για τα Βελανίδια, το επιβλητικό χωριό με τον φημισμένο φάρο και από τους αρχαιότερους της Μεσογείου.

Τα Βελανίδια βρίσκονται 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νεάπολης και είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του Πάρνωνα, με μια συναρπαστική του θέα στο Μυρτώο Πέλαγος. Η νησιώτικη αρχιτεκτονική του αποδίδεται στους Σπετσιώτες πρόσφυγες του 18ου αιώνα, που κατέφυγαν εκεί μετά τα Ορλοφικά, αλλά και στη βαθιά ναυτική παράδοση των κατοίκων.

Το χωριό είναι ιδανικός προορισμός και για όσους είναι λάτρεις της πεζοπορίας. Μάλιστα, η καλύτερη διαδρομή είναι αυτή προς τον θρυλικό φάρο του Κάβο Μαλέα. Ο φάρος, είναι ένας από τους αρχαιότερους της Μεσογείου, χτίστηκε το 1860 και σήμερα αποτελεί διατηρητέο μνημείο.

