Λίρα εκατό για τους ανά τον κόσμο συνταξιούχους είναι η Ελλάδα. Όχι μόνο για την απόκτηση κάποιας κατοικίας αλλά για την ποιότητα ζωής του προορισμού.

Τούτων δοθέντων η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση στον Annual Global Retirement Index 2026, σύμφωνα με τη νέα διεθνή αξιολόγηση της International Living, η οποία συγκρίνει προορισμούς σε όλο τον κόσμο βάσει κόστους ζωής, υγείας, κλίματος, ποιότητας ζωής και ευκολίας εγκατάστασης για συνταξιούχους.

Η χώρα μας ανέβηκε εντυπωσιακά από την 7η στην 1η θέση, χάρη στον συνδυασμό κλίματος, ποιότητας ζωής, χαμηλού κόστους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχυρού συστήματος υγείας, αλλά και της ασφαλούς και φιλόξενης καθημερινότητας.

Στην αξιολόγηση συμμετέχουν 20 χώρες, οι οποίες βαθμολογούνται σε ενότητες όπως: κόστος στέγασης, υγειονομική περίθαλψη, βίζες/διαμονή, κλίμα, κοινότητα expats και τρόπος ζωής.

Οι 10 καλύτεροι προορισμοί συνταξιοδότησης για το 2026

1. Ελλάδα

Κορυφαία λόγω κλίματος, ασφαλούς περιβάλλοντος, χαμηλού κόστους ζωής εκτός μεγαλουπόλεων, ισχυρού συστήματος υγείας, ποιοτικής διατροφής, προσβασιμότητας σε πόλη–βουνό–θάλασσα, καθώς και πολλών επιλογών διαμονής και residency (Golden Visa, Digital Nomad Visa, Financially Independent Person permit).

2. Παναμάς

Δημοφιλής για το ιδιαίτερα ευνοϊκό Pensionado Program, χαμηλή φορολογία και μεγάλη κοινότητα ξένων.

3. Κόστα Ρίκα

Υψηλή ποιότητα ζωής, ασφάλεια, υπέροχη φύση και προσιτή υγειονομική περίθαλψη.

4. Πορτογαλία

Συνδυασμός κλίματος, χαμηλού κόστους σε σχέση με Βόρεια Ευρώπη, καλού συστήματος υγείας και ισχυρής expat κοινότητας.

5. Μεξικό

Μεγάλη ποικιλία προορισμών, χαμηλό κόστος ζωής, εύκολη πρόσβαση από ΗΠΑ/Καναδά.

6. Ιταλία

Μεσογειακός τρόπος ζωής, εξαιρετικό φαγητό, ισχυρή κουλτούρα, πολλές επιλογές για χαμηλό κόστος εκτός μεγάλων πόλεων.

7. Γαλλία

Υψηλό επίπεδο ζωής, δημόσια υγεία υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και δυνατές τοπικές κοινότητες.

8. Ισπανία

Οικονομική διαβίωση σε πολλές περιοχές, εξαιρετική υγεία και ζωντανή καθημερινότητα.

9. Ταϊλάνδη

Πολύ χαμηλό κόστος ζωής, άριστη υγειονομική περίθαλψη και εύκολες visa επιλογές.

10. Μαλαισία

Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, δημοφιλές Malaysia My Second Home πρόγραμμα και ισχυρή expat κοινότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ινδία, όπου αναδύεται μια νέα εποχή «inward wanderlust», με ισχυρή δυναμική για τον εγχώριο τουρισμό

Οι τάσεις του 2026

Εν τω μεταξύ, την ετήσια έκθεσή της «2026 Travel Outlook Report», δημοσίευσε η ψηφιακή πλατφόρμα Agoda αναδεικνύοντας τις πέντε τάσεις που θα επηρεάσουν τα ταξίδια το επόμενο έτος. Τα ευρήματα βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε εννέα αγορές, ενώ δίδεται ιδιαίτερη αναφορά για την Ινδία που αποτελεί το νέο στοίχημα του παγκόσμιου τουρισμού αλλά και της Ελλάδας με 14 πτήσεις εβδομαδιαίως από το Μάιο.

Επιτάχυνση του εγχώριου τουρισμού στην Ινδία

Στην Ινδία η Agoda καταγράφει μια έντονη στροφή προς αυτό που χαρακτηρίζει ως “inward wanderlust”: έναν αυξανόμενο προσανατολισμό προς λιγότερο γνωστούς, αυθεντικούς εγχώριους προορισμούς. Το 35% των Ινδών δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψει περισσότερο μέσα στη χώρα το 2026, έναντι 25% πέρυσι. Η αναζήτηση τοπικών εμπειριών, χαμηλότερου κόστους και λιγότερου συνωστισμού οδηγεί ολοένα και περισσότερους σε «δευτερεύοντες» προορισμούς.

Ταξίδια με νόημα: χαλάρωση, περιπέτεια και πολιτισμός

Η χαλάρωση παραμένει η βασική αφορμή για ταξίδι (67%), ενώ ενισχύεται το ενδιαφέρον για outdoor δραστηριότητες (28%) και πολιτιστικές εμπειρίες (26%). Η Ινδία ξεχωρίζει επίσης ως η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ταξιδιωτών που προγραμματίζουν θρησκευτικά ή πνευματικά ταξίδια, επιβεβαιώνοντας μια τάση για πιο ουσιαστικές και «συνειδητές» μετακινήσεις.

Έμφαση στην αξία και στο «έξυπνο» ταξίδι

Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία: σχεδόν οι μισοί Ινδοί (47%) δηλώνουν ότι θα διαθέσουν έως 5.000 ρουπίες τη βραδιά για διαμονή. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι αν δεν υπήρχαν περιορισμοί βίζας, η διάθεση για διεθνή ταξίδια θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, με 91% να δηλώνουν ότι θα εξερευνούσαν νέους προορισμούς.

Tαξίδια με την οικογένεια

Η τάση του «micro travel» ενισχύεται. Τα περισσότερα ταξίδια θα έχουν διάρκεια 4–7 ημέρες και θα γίνονται κυρίως με οικογένεια (40%) ή σύντροφο (34%). Οι σύντομες αυτές εξορμήσεις προσφέρουν ευελιξία και ταιριάζουν στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέο εργαλείο ταξιδιωτικού προγραμματισμού

Η Ινδία βρίσκεται ανάμεσα στις πιο «ψηφιακά ώριμες» αγορές της Ασίας:

68% δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν AI για το επόμενο ταξίδι τους

53% εμπιστεύονται τα αποτελέσματα που παράγει Από τη δημιουργία εξατομικευμένων itineraries μέχρι την ανακάλυψη τοπικών εμπειριών, η AI καθιερώνεται ως βασικός σύμμαχος για το ταξίδι του 2026.

Η Agoda, μέλος της Booking Holdings, προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 6 εκατ. καταλύματα, 130.000 αεροπορικές διαδρομές και 300.000 δραστηριότητες παγκοσμίως.