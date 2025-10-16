Το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων της με την ενισχυμένη γραμμή Λάρνακα-Αθήνα, και τη νέα απευθείας γραμμή Λάρνακα-Ηράκλειο, η οποία και ξεκινά 19 Δεκεμβρίου παρουσίασε η αεροπορική εταιρεία Cyprus Airways.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια χθεσινής ενημερωτικής εκδήλωσης στο Athens Capital Hotel – MGallery Collection, παρουσιάστηκε το διευρυμένο δίκτυο της εταιρείας από τη Λάρνακα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στη σύνδεση με την Αθήνα, «η οποία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος τόσο για τα ταξίδια αναψυχής όσο και για τα επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών».

Η απευθείας γραμμή Λάρνακα-Ηράκλειο, σύνδεση δύο φορές την εβδομάδα, θα ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες εύκολη πρόσβαση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης και ενδυναμώνοντας τη συνδεσιμότητα εντός της Ελλάδας και πέραν αυτής.

Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών. «Μας ενώνουν δεσμοί αδελφικοί, πολιτιστικοί, ιστορικοί, οικονομικοί και προπάντων ανθρώπινοι» είπε και πρόσθεσε «η Cyprus Airways και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν μια σχέση που υπερβαίνει τα όρια μιας απλής αεροπορικής αερογραμμής». Παράλληλα αναφέρθηκε στη διπλή καθημερινή σύνδεση Αθήνας – Λάρνακας, η οποία διατηρείται και την χειμερινή περίοδο, αλλά και στην επικείμενη νέα σύνδεση Ηρακλείου Λάρνακας, η οποία διευρύνει ακόμη περισσότερο το δίκτυο συνεργασίας, φέρνοντας πιο κοντά Κύπριους και Ελλαδίτες, τουρίστες, επαγγελματίες, φοιτητές, προσκυνητές.

«Η Αθήνα υπήρξε πάντα στην καρδιά του δικτύου μας, λειτουργώντας ως ζωτικής σημασίας πύλη που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Αυτόν τον χειμώνα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σύνδεση με τη νέα γραμμή Λάρνακα-Ηράκλειο. Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές στους επιβάτες μας και να στηρίξουμε τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές σχέσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης.

Όπως είπε ο Νίκος Ιωάννου, επικεφαλής Εμπορικής Διεύθυνσης της Cyprus Airways, από τη βάση της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, λειτουργεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό και μεσανατολικό δίκτυο, που περιλαμβάνει προορισμούς όπως Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Βηρυτό, Αθήνα και μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Ανέφερε πως στόχος της εταιρείας είναι να κλείσει συνολικά με 200 χιλιάδες επιβάτες για το 2025 στην Ελλάδα (σύνολο αεροδρομίων) ενώ σε ερώτηση αν στα σχέδια είναι και η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, είπε πως θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και αφού έχουν ωριμάσει οι συνθήκες ανάλογα και με την προσθήκη 1 ή 2 αεροσκαφών στον στόλο της εταιρείας.

ΔΑΑ: Η Κύπρος αποτελεί την 6η μεγαλύτερη διεθνή αγορά για την Αθήνα

Από την πλευρά της, η διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing του ΔΑΑ Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανέφερε πως η Κύπρος αποτελεί την 6η μεγαλύτερη διεθνή αγορά για την Αθήνα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ το 2024 με 1,4 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας περαιτέρω ανάπτυξη κατά 9% το 2025. Μόνο η Cyprus Airways έχει ήδη διακινήσει έναν αριθμό 119 χιλιάδων επιβατών στο εννιάμηνο της φετινής χρονιάς (+69% στην κίνηση, +58% στη χωρητικότητα) με τις προβλέψεις για φέτος να κάνουν λόγο για ένα νούμερο ρεκόρ, φθάνοντας κοντά στις 160 χιλιάδες επιβάτες.

Η Κύπρος είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους Έλληνες, με τη Λάρνακα να είναι ο δεύτερος «ισχυρός» αστικός προορισμός από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, τα ταξίδια προς Αθήνα πραγματοποιούνται κυρίως από Λάρνακα κατά 91% και 9% από Πάφο, ενώ 72% έρχονται με προορισμό την Αθήνα. Ως προς το προφίλ των ταξιδιωτών, οι Έλληνες ταξιδεύουν στην Κύπρο κυρίως για να δουν φίλους και συγγενείς (45%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 28% ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους. Επιπλέον, κάνουν κράτηση ένα μήνα πριν και η μέση διάρκεια ταξιδιού τους στην Κύπρο είναι 10 ημέρες. Αντίστοιχα, οι Κύπριοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα κατά 38% για διακοπές και κατά 36% για φίλους και συγγενείς, κάνουν λίγο πιο νωρίς την κράτηση, ενάμιση μήνα πριν και μένουν στην Ελλάδα 7 ημέρες.

Η Cyprus Airways, που λειτουργεί υπό την επωνυμία Charlie Airlines Ltd, έχει έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, και διαθέτει σύγχρονο στόλο Airbus A320 και A220, απασχολώντας πάνω από 150 επαγγελματίες.