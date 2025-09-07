Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επιλέγουν τη Σλοβενία για ένα ταξίδι στο εξωτερικό, καθώς πρόκειται για μια όμορφη χώρα με πολλά μέρη που θα σας εντυπωσιάσουν. Ένα από αυτά είναι και η λίμνη Μπλεντ με το μοναδικής ομορφιάς νησάκι της.

Περιτριγυρισμένο από βουνά και δάση γύρω από τη λίμνη, το μοναδικό νησί της Σλοβενίας έχει την προσοχή όλο και περισσότερων τουριστών, ενώ θεωρείται ότι έχει εδώ και χιλιάδες χρόνια πολύ μεγάλη σημασία στην περιοχή. Βρίσκεται στη βορειοδυτική Σλοβενία σε απόσταση 54 χιλιομέτρων από τη Λιουμπλιάνα, στα όρια του Εθνικού Πάρκου Triglav, με τη λίμνη να αποτελεί την πιο τουριστική ατραξιόν της χώρας.

Μάλιστα, υπάρχουν και δύο υπέροχοι μύθοι που συνοδεύουν τη λίμνη και την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου που βρίσκεται πάνω στο νησάκι. Σύμφωνα με τον πρώτο, τη Μπλεντ δημιούργησαν οι νεράιδες. Προηγουμένως, ήταν μια εύφορη κοιλάδα που προσέλκυε βοσκούς την ημέρα και νεράιδες τη νύχτα. Οι νεράιδες χόρευαν κάθε βράδυ στο καταπράσινο χαλί της κοιλάδας. Φοβούμενες όμως ότι τα πρόβατα των ντόπιων βοσκών θα έτρωγαν όλο το γρασίδι, τους ζήτησαν να χτίσουν ένα προστατευτικό φράχτη γύρω από την πλευρά τους. Οι βοσκοί, όμως, αγνόησαν την επιθυμία των νεράιδων και σύντομα τα πρόβατα έφαγαν όλο το γρασίδι, αφήνοντας πίσω τους άγονη γη.

Έτσι, οι νεράιδες κάλεσαν τις γύρω πηγές και τα ρυάκια να πλημμυρίσουν την κοιλάδα και να τη γεμίσουν με νερό. Μόνο ένα νησί στη μέση της λίμνης έμεινε, όπου οι νεράιδες μπορούσαν να συνεχίσουν να χορεύουν ανενόχλητες πια κάτω από τα αστέρια.

Πάνω στο νησάκι, βρίσκεται η γραφική εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, μία τραγική χήρα, μετά τον θάνατο του συζύγου της, έφτιαξε μια καμπάνα με τα κοσμήματά της. Ήθελε να εγκαταστήσει την καμπάνα στο εκκλησάκι στο νησί προς τιμήν του συζύγου της. Κατά τη μεταφορά της, την έχασαν στον πυθμένα της λίμνης καθώς ξέσπασε καταιγίδα. Ο Πάπας συγκινήθηκε τόσο πολύ από την ιστορία της που αποφάσισε να φτιάξει μια νέα καμπάνα, την οποία αν χτυπήσεις τρεις φορές, πραγματοποιούνται οι ευχές σου.

Η λίμνη Μπλεντ αποτελεί κι έναν δημοφιλή γαμήλιο προορισμό. Μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση, ο γαμπρός πρέπει να κουβαλήσει τη νύφη στην αγκαλιά του, ανεβαίνοντας και τα 99 πέτρινα σκαλοπάτια, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή. Ο καλύτερος τρόπος για να διασχίσεις τη λίμνη, είναι με την παραδοσιακή ξύλινη βάρκα, Pletna, γνωστή και ως «βασίλισσα της λίμνης». Βασικό χαρακτηριστικό της αποτελεί η πολύχρωμη τέντα, που προσφέρει σκιά στους επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

