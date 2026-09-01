Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Γκουστάβο Πουέρτα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πληρώσει 20 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου άρχισε με την άφιξη του διεθνή Κολομβιανού μέσου στην Αθήνα.

Ο Πουέρτα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 16:30 την Τρίτη (1/9) και από εδώ και πέρα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε το ποσό των 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας αποδέσμευσης του Πουέρτα από τη Σανταντέρ αλλά το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.