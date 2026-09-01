

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την υπόθεση να θεωρείται ουσιαστικά ολοκληρωμένη στην Κολομβία. Το επόμενο βήμα για τον 23χρονο μέσο αναμένεται να είναι η Ελλάδα, καθώς όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσει ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό.

Ο Κολομβιανός χαφ έχει συμφωνήσει με τον αγγλικό σύλλογο και, η συμφωνία προβλέπει την παραχώρησή του στους «ερυθρόλευκους» για έναν χρόνο, προκειμένου να αγωνιστεί με την ομάδα του Πειραιά.

Ο δημοσιογράφος Χούλιαν Καπέρα μεταφέρει από την πλευρά του πως η συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές έχει πλέον οριστικοποιηθεί. Ο Πουέρτα θεωρείται ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ και το μόνο που απομένει είναι να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με τον αγγλικό σύλλογο.

Στη συνέχεια, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να πάρει τον δρόμο για την Ελλάδα, ακολουθώντας ουσιαστικά την ίδια διαδρομή με τον Γκουστάβο Σα. Ο Πουέρτα θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν, με στόχο να ενισχύσει την ομάδα και στις υποχρεώσεις της στο Europa League.