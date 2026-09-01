Οι «Ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τα διαδικαστικά και πλέον ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, πιθανότατα ακόμη και σήμερα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Πειραιά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να καλύψει τη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή, ύψους 16.000.000 ευρώ, ποσό που καταβλήθηκε στη Ράσινγκ Σανταντέρ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός κάνει δικό του τον βασικό box to box μέσο της εθνικής Κολομβίας, με τον Πουέρτα να ετοιμάζεται πλέον να φορέσει τα ερυθρόλευκα.

Παρότι από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για την υπόθεση, οι πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία και την Κολομβία επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Ο Πουέρτα έχει δώσει τη θετική του απάντηση στους Πειραιώτες, ενώ έχει προχωρήσει και η διαδικασία ενεργοποίησης της ρήτρας.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η άφιξη του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, η υπογραφή του συμβολαίου και η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Συμφωνία για τέσσερα χρόνια

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κολομβιανός έχει συμφωνήσει να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, από την Ισπανία προκύπτει πως στη συμφωνία ενδέχεται να υπάρχει πρόβλεψη που θα αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικής μετακίνησης του ποδοσφαιριστή στην Αγγλία.

Ο Πουέρτα δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Premier League και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή ρήτρα που θα συνδέει το μέλλον του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σε κάθε περίπτωση, η μεταγραφή στον Ολυμπιακό προχωρά κανονικά. Οι «Ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που χειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις και προχώρησαν στην καταβολή του ποσού της ρήτρας, η οποία ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ.

Το «ναι» του Πουέρτα στον Ολυμπιακό

Το σημαντικότερο κομμάτι της υπόθεσης ήταν, φυσικά, να πειστεί ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Ο Πουέρτα είχε δεχθεί το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων, μεταξύ των οποίων και η Μπενφίκα, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να εξασφαλίσει τη θετική του απάντηση.

Έτσι, μετά από ένα σίριαλ που κράτησε σχεδόν έναν μήνα και πέρασε από αρκετές διαφορετικές φάσεις, η υπόθεση οδηγείται πλέον στην τελική της πράξη.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες από την Ισπανία και δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά μεταξύ των δύο συλλόγων, ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις, να υπογράψει και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

H oμάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ολοκλήρωση μιας μεταγραφής που εξελίχθηκε σε πραγματικό σίριαλ, αλλά φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του με τον Πουέρτα να ετοιμάζεται να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.