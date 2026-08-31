Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί η Εθνική ομάδα απέναντι στην Ισπανία, για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Στη 12άδα συμπεριλήφθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η Εθνική αντιμετωπίζει τη Δευτέρα στις 19:00 την Ισπανία στο Telekom Center Athens, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι για την πρόκριση στην τελική φάση του Mundobasket 2027, ειδικά μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή.

Στη 12άδα της Εθνικής, λοιπόν, δεν θα βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου. Τη θέση του πήρε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος απουσίασε από το προηγούμενο παιχνίδι με την Ουκρανία στη Λετονία. Η 12άδα της Εθνικής μας για το κομβικό ματς κόντρα στη Ρόχα διαμορφώνεται ως εξής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Θανάσης Μπαζίνας.