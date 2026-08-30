Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα υποδεχθεί την Ισπανία τη Δευτέρα (31/8) στο Telecom Center Athens και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στα συναισθήματά του.

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, πλέον, για την Εθνική μας ομάδα σε ό,τι αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρέπει να νικήσει τους Ισπανούς για τη 2η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών.

Στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, φυσικά, βρίσκεται και ο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι με την Ελλάδα και τόνισε ότι είναι ιδιαίτερο για τον ίδιο επειδή θα γίνει στο Telecom Center Athens.

«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά και σημαντικό. Και οι δύο ομάδες χρειαζόμαστε τη νίκη. Πηγαίνουμε ορεξάτοι για τη νίκη. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα, γιατί παίζω σπίτι μου, αλλά λίγο διαφορετικό γιατί τώρα θα φοράω κόκκινα κι εκεί το κόκκινο απαγορεύεται. Πρέπει να το απολαύσουμε. Θα παλέψω και θα κάνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα (της Ισπανίας), όπως πάντα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα λάθη από το προηγούμενο παιχνίδι και οι νέοι θα συνεχίσουν τα μαθαίνουν», είπε αρχικά ο Χουάντσο και συνέχισε.

«Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τις προάλλες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτό που μου άρεσε από εκείνο το παιχνίδι είναι ότι οι νεαροί παίκτες πάλεψαν κι αυτό δείχνει ότι θέλουν να μάθουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Θα κάνουν πολλές ήττες στο μέλλον, όλοι μας έχουμε κακά παιχνίδι, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και να βάζουμε ως στόχο τη νίκη».