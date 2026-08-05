Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο πρώτος στόχος είναι ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, με την οποία έγινε μια πρώτη επαφή.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μεταγραφικές εκκρεμότητες και μία από τις θέσεις στις οποίες θέλουν να ενισχυθούν είναι αυτή του αριστερού μπακ, μετά την παραχώρηση του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ.

Στη λίστα των Πειραιωτών υπάρχουν αρκετά ονόματα και πάνω-πάνω είναι αυτό του 26χρονου Μόουρα, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 32 συμμετοχές με τρία γκολ και δύο ασίστ με τη φανέλα των «δράκων».

Ο Ολυμπιακός επικοινώνησε με την Πόρτο για να ενημερωθεί για το αν παραχωρείται ο παίκτης και για τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης και τις επόμενες μέρες θα φανεί αν θα υπάρξουν ή όχι εξελίξεις.

Ο Μόουρα υπήρξε διεθνής με την εθνική Κ20 της Πορτογαλίας και είναι από το 2024 στην Πόρτο, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.