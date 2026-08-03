Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, καθώς όλα δείχνουν ότι η αποχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα και η άφιξη του Σαλάχ-Εντίν συνδέονται άμεσα.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες επαφές με τους «ερυθρόλευκους» για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ. Όπως αναφέρει, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Ορτέγκα, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, αποκτήθηκε από τη Βελέζ το καλοκαίρι του 2023. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέγραψε 107 συμμετοχές, με απολογισμό ένα γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ οι Πειραιώτες είχαν επενδύσει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του και επιδιώκουν να καλύψουν τουλάχιστον αυτό το ποσό.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από το Μαρόκο επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 24χρονου Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πως η συμφωνία ενδέχεται να κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εφόσον ολοκληρωθούν και οι δύο υποθέσεις, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν προχωρήσει σε μια άμεση αλλαγή σκυτάλης στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Champions League.