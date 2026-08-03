Εκτός βάθρου στο ελεύθερο σόλο έμεινε η Βασιλική Αλεξανδρή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η νικήτρια του 2024 συγκέντρωσε 267.4188 βαθμούς στον τελικό και κατετάγη έβδομη, μένοντας αρκετά μακριά από την πρώτη τριάδα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα έχει πάντως ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο, αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου το πρωί (10:00), στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της η Λευκορωσίδα Βασιλίνα Χαντόσκα, η οποία συγκέντρωσε 292.3887 βαθμούς και άφησε δεύτερη τη Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ (289.2463β.) και τρίτη την Ισπανίδα Ιρις Τίο Κάσας (284.5550β.)

Αναλυτικά πρώτη οκτάδα στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο γυναικών:

1. Βασιλίνα Χαντόσκα (Ουδέτερη/Λευκορωσία) 292.3887 βαθμοί

2. Κλάρα Μπλέγερ (Γερμανία) 289.2463

3. Ιρις Τίο Κάσας (Ισπανία) 284.5550

4. Ενρίκα Πίκολι (Ιταλία) 270.0475

5. Μαρλούς Στεενμπέεκ (Ολλανδία) 269.2087

6. Βαλέρια Πλεχάνοβα (Ουδέτερη/Ρωσία) 268.9412

7. Βασιλική Αλεξανδρή (Ελλάδα) 267.4188

8. Μαρία Αλαβίτζε (Γεωργία) 263.4851