Εκτός βάθρου στο ελεύθερο σόλο έμεινε η Βασιλική Αλεξανδρή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
Η νικήτρια του 2024 συγκέντρωσε 267.4188 βαθμούς στον τελικό και κατετάγη έβδομη, μένοντας αρκετά μακριά από την πρώτη τριάδα.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα έχει πάντως ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο, αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου το πρωί (10:00), στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο.
Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της η Λευκορωσίδα Βασιλίνα Χαντόσκα, η οποία συγκέντρωσε 292.3887 βαθμούς και άφησε δεύτερη τη Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ (289.2463β.) και τρίτη την Ισπανίδα Ιρις Τίο Κάσας (284.5550β.)
Αναλυτικά πρώτη οκτάδα στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο γυναικών:
1. Βασιλίνα Χαντόσκα (Ουδέτερη/Λευκορωσία) 292.3887 βαθμοί
2. Κλάρα Μπλέγερ (Γερμανία) 289.2463
3. Ιρις Τίο Κάσας (Ισπανία) 284.5550
4. Ενρίκα Πίκολι (Ιταλία) 270.0475
5. Μαρλούς Στεενμπέεκ (Ολλανδία) 269.2087
6. Βαλέρια Πλεχάνοβα (Ουδέτερη/Ρωσία) 268.9412
7. Βασιλική Αλεξανδρή (Ελλάδα) 267.4188
8. Μαρία Αλαβίτζε (Γεωργία) 263.4851