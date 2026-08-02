Στην μεταγραφική αγορά έχει βγει η Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του Φρένκι Ντε Γιονγκ και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει είναι αυτή του Αζεντίν Ουναχί.

Ο διεθνής Μαροκινός, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024/25 ως δανεικός από τη Μαρσέιγ, ανήκει πλέον στη Τζιρόνα και οι άνθρωποι του Καταλανικού συλλόγου αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του 26χρονου ως μια αξιόπιστη λύση.

Ωστόσο, όπως τονίζουν στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια οριστική κίνηση ή επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Η Τζιρόνα έχει δεσμεύσει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με μια ρήτρα της τάξεως των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το σενάριο της μετακόμισης του παίκτη στην Σαουδική Αραβία, αλλά κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.