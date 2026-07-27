Την μεγαλύτερη μεταγραφική «βόμβα» στο πρωτάθλημα της Super League 2, πυροδοτεί η Μαρκό η οποία συμφώνησε σε όλα με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η Μαρκό ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον 39χρονο Μαροκινό επιθετικό και μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένει να πέσουν οι τελικές υπογραφές.

Ο Ελ Αραμπί είχε πρόταση από την Καέν, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, ωστόσο αυτή της ομάδας του Μαρκόπουλου ήταν πιο δελεαστική, με κλειστό διετές συμβόλαιο και μπόνους.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού έπαιξε και η οικογένειά του, που επιθυμούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Ελ Αραμπί έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό, καθώς στα πέντε χρόνια παρουσίας του στο μεγάλο λιμάνι, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ελλάδας και ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Conference League το 2024.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα πέτυχε 94 γκολ και μοίρασε 25 ασίστ σε 225 παιχνίδια.