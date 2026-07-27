Στην Τουρκία και στην Καραγκιουμρούκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μανώλης Σιώπης όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο 32χρονος μέσος μετακόμισε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 από την Κάρντιφ και μέτρησε 52 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.

Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.

Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».