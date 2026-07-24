Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την πρόσληψη του Μαρκ Φαν Μπόμελ στην τεχνική ηγεσίας της Εθνικής ομάδας με διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 49χρονος προπονητής έχει περάσει από τους πάγκους των Αϊντχόφεν, Βόλφσμπουργκ και Αντβέρπ, πανηγυρίζοντας το νταμπλ με την τελευταία την σεζόν 2022/23.

Ο Φαν Μπόμελ θα αναλάβει και τυπικά την θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού των «κόκκινων διαβόλων» μετά τις 15 Αυγούστου με στόχο της πρόκριση της Εθνικής του Βελγίου στην τελική φάση του EURO 2028.