Έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο. Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον διεθνή γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Πλέον ο Βασίλης Τολιόπουλος μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί από τον Άρη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Σε ευχαριστούμε, Βασίλη! Εμφανίστηκες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες ότι είσαι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!»
Thank you, Vassilis! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 24, 2026
You showed up, did your job, and proved to be a great professional and teammate.
Wishing you all the best in the next chapter of your career!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oXvHOwXnh3