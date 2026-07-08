Η Φούλαμ αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» της ομάδας στον πρώην τεχνικό του συλλόγου της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα.

.Τα ηνία της Φούλαμ ανέλαβε ο Άλβαρο Αρμπελόα, με τους Κότατζερς να ανακοινώνουν την συνεργασία με τον Ισπανό τεχνικό μέχρι το 2029. Ο 43χρονος υπήρξε ως γνωστόν τεχνικός της Ρεάλ μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο. Η Ρεάλ εν τέλει τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα και ο νεαρός προπονητής αποτέλεσε παρελθόν από τη «Βασίλισσα» τον περασμένο Ιούνιο.

Στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο στη Φούλαμ, τον παλαιότερο σύλλογο του Λονδίνου. Νιώθω μεγάλη ευθύνη και είμαι βαθιά ευγνώμων στον κ. Καν και τον Τόνι Καν για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν δίνοντάς μου την ευκαιρία να εργαστώ στη Φούλαμ, στην Premier League.

Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του Κρέιβεν Κότατζ μαζί με τους φιλάθλους μας και να ξεκινήσω την προετοιμασία με τους ποδοσφαιριστές την επόμενη εβδομάδα. Είμαι βέβαιος ότι θα ζήσουμε μαζί ένα υπέροχο ταξίδι. Πάμε Φούλαμ!».