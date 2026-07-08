Ο αμυντικός των Dallas Cowboys, Μάρσον Κνίλαντ, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Νοέμβριο του 2025 σε ηλικία μόλις 24 ετών, έπασχε από χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (Chronic Traumatic Encephalopathy – CTE) πρώτου σταδίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεταθανάτιας εξέτασης του εγκεφαλικού του ιστού.

Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Κέντρου CTE του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, με τη διευθύντρια του κέντρου, Αν ΜακΚι, να δηλώνει ότι το εύρημα δεν αποτέλεσε έκπληξη. Όπως ανέφερε, η ερευνητική ομάδα έχει εντοπίσει τη συγκεκριμένη εκφυλιστική νόσο σε σχεδόν τους μισούς αθλητές που έχουν μελετηθεί και οι οποίοι απεβίωσαν πριν συμπληρώσουν το 30ό έτος της ηλικίας τους.

Η CTE πρώτου σταδίου είναι η ηπιότερη μορφή της νόσου και συνδέεται κυρίως με πονοκεφάλους, διαταραχές της προσοχής και της συγκέντρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης, καταθλιπτικά συμπτώματα, επιθετική συμπεριφορά και δυσκολίες στον εκτελεστικό έλεγχο. Στα πιο προχωρημένα στάδια, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε έντονες μεταβολές της διάθεσης, σοβαρή γνωστική έκπτωση, άνοια και απώλεια μνήμης.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Κνίλαντ ανέφερε ότι η διάγνωση προσφέρει «σημαντικό πλαίσιο» για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο νεαρός αθλητής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η δημοσιοποίησή της θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αθλήματα υψηλής σωματικής επαφής.

Ο Κνίλαντ έχασε τη ζωή του έπειτα από καταδίωξη στην πολιτεία του Τέξας. Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για τροχαία παράβαση, εκείνος προσέκρουσε με το όχημά του και στη συνέχεια διέφυγε πεζός. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Ο 24χρονος είχε επιλεγεί στον δεύτερο γύρο του ντραφτ του NFL το 2024 και αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια με τους Cowboys, εκ των οποίων στα τέσσερα ως βασικός. Είχε ξεκινήσει να παίζει αμερικανικό ποδόσφαιρο από την ηλικία των επτά ετών, ενώ πριν γίνει επαγγελματίας αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Μίσιγκαν.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η CTE μπορεί να διαγνωστεί μόνο μετά τον θάνατο και προκαλείται από επαναλαμβανόμενες κακώσεις στο κεφάλι. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι η αυτοκτονία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο και ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν πως η μεταθανάτια διάγνωση της CTE συνιστά από μόνη της παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονία.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η περίπτωση του Κνίλαντ αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα πρόληψης, καθώς η νόσος εμφανίστηκε παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε μια εποχή με αυστηρότερα πρωτόκολλα για τις διασείσεις και βελτιωμένο προστατευτικό εξοπλισμό.