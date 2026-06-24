Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεμ Μπιρτς που είχε κατακτήσει τη Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε το 2025 και είναι κοντά και στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που θα αποδεσμευθεί από τον Ολυμπιακό.

Οι «κίτρινοι» είχαν συμφωνήσει από τις αρχές Ιουνίου με τον Καναδό σέντερ και το μόνο που απέμενε ήταν να υπογράψει το συμβόλαιό του -το οποίο είναι διετές- και να ανακοινωθεί από την ΚΑΕ.

Μια ανακοίνωση που ήρθε τελικά την Τετάρτη (24/6) και αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Khem Birtch έως το 2028. Ο Καναδός Khem Birtch είναι γεννηθείς στις 28 Σεπτεμβρίου του 1992 και με ύψος 2.06μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2011 στο University of Pittsburgh. Το 2012 «μετακόμισε» στο UNVL και τους Runnin’ Rebels, όπου στην πρώτη χρονιά ήταν εκ των κορυφαίων στην περιφέρειά του σε ριμπάουντ (10.2) και κοψίματα (3.8). Το 2014, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους Miami Heat, αγωνίστηκε στη θυγατρική τους, Sioux Falls Skyforce, με 11.1 πόντους, 9.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.8 κοψίματα ανά αγώνα.

Το 2015 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του, για λογαριασμό της τουρκικής Usak Sportif, όπου μέτρησε 10.5 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 1.3 κοψίματα. Το 2016-17 έπαιξε στον Ολυμπιακό, όντας συμπαίκτης του νυν προπονητή του, Βασίλη Σπανούλη, με 7.3 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1 κόψιμο στη Euroleague. Το καλοκαίρι του 2017 διέκοψε το συμβόλαιό του για να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Από το 2017 έως το 2021, ο Birtch αγωνίστηκε στους Orlando Magic. Προς το τέλος της σεζόν2020-21 υπέγραψε στους Toronto Raptors, όπου σε 19 αγώνες είχε 11.9 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.2 κοψίματα. Παρέμεινε στους Καναδούς έως το 2023.

Το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Girona και το 2024 υπέγραψε στη Fenerbahce. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε τη Euroleague το 2025, δύο νταμπλ, το 2025 και το 2026, ένα Super Cup το 2025, ενώ το 2025 ήταν ο MVP της τελικής σειράς των τουρκικών πλέι οφ».

Κοντά σε Λαρεντζάκη

Την ίδια ώρα, ο Άρης είναι κοντά στο να αποκτήσει και τον Λαρεντζάκη, ο οποίος δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος στον Ολυμπιακό και επιθυμεί να αποχωρήσει. Στους «κίτρινους» ο διεθνής γκαρντ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τους «ερυθρόλευκους» για να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.