Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τους Ντένβερ Νάγκετς και να επιστρέψει στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, όπως αναφέρει το «BasketNews».

Ο Λιθουανός σέντερ βρέθηκε πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό το περσινό καλοκαίρι καθώς είχε συμφωνήσει προφορικά και είχε έρθει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, οι Ντένβερ Νάγκετς όμως δεν ήθελαν να τον αποδεσμεύσουν και η μεταγραφή δεν έγινε.

Ο Βαλαντσιούνας, έτσι, παρέμεινε στο NBA, έχοντας συμπληρώσει πλέον περισσότερα από 1.000 παιχνίδια εκεί, αλλά τώρα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη και σύμφωνα με το «BasketNews» θα το κάνει για χάρη της Ζαλγκίρις, με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά.

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, θα είναι μία από τις πιο δυνατές που θα γίνουν στη Euroleague ενόψει της νέας σεζόν, με τη Ζαλγκίρις να έχει μεγάλες φιλοδοξίες και να στοχεύει στην απόκτηση και των Κάρσεν Έντουαρντς και Στέρλινγκ Μπράουν.

Ο Βαλαντσιούνας είχε κατά μέσο 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ με τους Ντένβερ Νάγκετς τη φετινή σεζόν.