Βίντεο με τα παρασκήνια από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία έγινε τη Δευτέρα (22/6) στο Telecom Center Athens, ανέβασε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Μπορεί η φετινή σεζόν να μην ήταν καλή για τους «πράσινους», καθώς κατάφεραν να κατακτήσουν μόνο το κύπελλο Ελλάδας, παρ’ όλα αυτά το κλίμα έχει ήδη αλλάξει προς το καλύτερο και ο λόγος είναι η επιστροφή του Σέρβου προπονητή.
Ο Ομπράντοβιτς είναι ξανά στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, με τον κόσμο της ομάδας να είναι ενθουσιασμένος, όπως φάνηκε και από την αποθέωση που γνώρισε ο Σέρβος στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασής του.
Εικόνες που μπορεί να δει κανείς και το νέο βίντεο που ανέβασε στα social media η ΚΑΕ, με τα παρασκήνια από την επίσημη παρουσίαση του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐙𝐞𝐥𝐣𝐤𝐨 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 | 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026
You watched the press conference, but this is how it truly felt.
Step behind the curtain and live the full emotion of Coach Zeljko Obradovic’s return to his… pic.twitter.com/yr9OtAbMEE