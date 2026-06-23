Βίντεο με τα παρασκήνια από την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία έγινε τη Δευτέρα (22/6) στο Telecom Center Athens, ανέβασε στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μπορεί η φετινή σεζόν να μην ήταν καλή για τους «πράσινους», καθώς κατάφεραν να κατακτήσουν μόνο το κύπελλο Ελλάδας, παρ’ όλα αυτά το κλίμα έχει ήδη αλλάξει προς το καλύτερο και ο λόγος είναι η επιστροφή του Σέρβου προπονητή.

Ο Ομπράντοβιτς είναι ξανά στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, με τον κόσμο της ομάδας να είναι ενθουσιασμένος, όπως φάνηκε και από την αποθέωση που γνώρισε ο Σέρβος στο περιθώριο της επίσημης παρουσίασής του.

Εικόνες που μπορεί να δει κανείς και το νέο βίντεο που ανέβασε στα social media η ΚΑΕ, με τα παρασκήνια από την επίσημη παρουσίαση του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.